كوريا الجنوبية ترسل طائرات مسيرة إلى الشمال ردا على حادث اختراق مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أنها أرسلت طائرات بدون طيار إلى الشمال عبر خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين كإجراء للدفاع عن النفس، ردا على حادث اقتحام الطائرات المسيرة الكورية الشمالية التي اخترقت مجالها الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الكورية جون ها-كيو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - إن اختراق كوريا الشمالية لخط الترسيم العسكري بطائرات مسيرة بدون طيار في نهاية العام الماضي يعد عملا استفزازيا ينتهك بوضوح اتفاقية الهدنة والاتفاق الأساسي بين الكوريتين لعام 1991 واتفاقية 19 سبتمبر العسكرية لعام 2018.

وأشار إلى أن رد الجيش الكوري الجنوبي على الطائرات المسيرة الشمالية كان متناسبا مع الاستفزازات العسكرية الواضحة لكوريا الشمالية، وهو إجراء مماثل من حيث الحق في الدفاع عن النفس، مؤكدا على أن ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق الدفاع عن النفس.