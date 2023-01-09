كوريا الشمالية تعزز من إجراءات مواجهة كوفيد-19

دعت كوريا الشمالية إلى تعزيز إجراءات الحجر الصحي ضد جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى الانتشار السريع للفيروس في دول مجاورة مثل كوريا الجنوبية والصين، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية في بيونج يانج اليوم الاثنين.

وأفاد التلفزيون المركزي الكوري الشمالي الذي تديره الدولة بأن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت في كوريا الجنوبية والصين واليابان خلال فصل الشتاء بسبب الانتشار السريع للمتحورات الفرعية عن أوميكرون، وذكر إن "أوضاع الفيروس في تلك المناطق هي الأكثر خطورة في العالم".

وزادت كوريا الشمالية مؤخرا من حذرها جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس في كوريا الجنوبية والصين، وذلك على ما يبدو بسبب المخاوف من أن حالات الإصابة المحتملة الوافدة قد توجه ضربة أخرى لاقتصادها.

يشار إلى أنه في آب/أغسطس من العام الماضي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الانتصار على أزمة كوفيد-19، مدعيا أنه تمت السيطرة على الوباء بعد ثلاثة أشهر من إعلان البلاد عن أول حالة إصابة بالفيروس في آيار/مايو 2022، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.