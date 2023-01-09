ماليزيا تعتزم مراجعة مذكرة تفاهم بشأن العمالة المهاجرة الإندونيسية

اقترح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بدء المفاوضات مع إندونيسيا لتحديث مذكرة التفاهم بشأن توظيف العمالة الإندونيسية للامتثال للوائح الحالية في كلا البلدين.

وقال أنور، في بيان عقب اجتماعه مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في بوجور بمقاطعة جاوة الغربية اليوم الاثنين، إن الاتفاق المعروف باسم مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة الإندونيسية لعام 2004 أصبح "قديما" مقارنة بالسياسات والقوانين واللوائح الحالية في كلا البلدين، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنور، أن الغرض من مراجعة المذكرة هو ضمان توفير الحماية والتوظيف بصورة أفضل للعمالة الإندونيسية المهاجرة.