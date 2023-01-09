محافظ البنك المركزي التشيكي يدعو إلى خفض الانفاق لتجنب رفع أسعار الفائدة

حث محافظ البنك المركزي التشيكي أليس ميشل المواطنين والحكومة على المساعدة في السيطرة على التضخم من خلال خفض الانفاق لكي يتجنب صانعو السياسية الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وقال ميشل لقناة "سي إن إن بريما نيوز" اليوم الأحد إن التضخم سيتباطأ بشكل كبير اعتبارا من الربيع ويتجه نحو الهدف البالغ 2% في العام المقبل. وأشار إلى أن السيناريو الأساسي المتوقع من البنك المركزي يشمل تكاليف اقتراض مستقرة وعملة قوية. وكرر تحذيراته التي وجهها مؤخرا من أن البنك قد يشدد السياسة النقدية أكثر إذا حدثت قفزة كبيرة في ضغوط الأسعار محليا.

وكان البنك المركزي التشيكي قد حافظ على ثبات أسعار الفائدة منذ تولي ميشل المسؤولية في تموز/يوليو بعدما عارض الزيادات السريعة التي فرضتها القيادة السابقة. وقال إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة خلال فترة عمله التي تستمر ستة أعوام مقارنة بالعقد الماضي لتشجيع الادخار وكان يدعو إلى اعتدال طلبات زيادة الأجور .

ونقلت وكالة بلومبرج عن ميشل قوله "أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو أن تبدأ العائلات في الادخار، وتتوقف عن الإنفاق.. وهذا هو ما يحدث حتى الآن، إنفاق الأسرة يتراجع ويتراجع. هذا أول خبر جيد، لأن الانفاق ظاهرة مضادة للتضخم".