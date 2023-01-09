عادت حركة الملاحة إلى مجرى قناة السويس، بعد نجاح فرق الهيئة في تعويم السفينة المعطلة في مجرى القناة "جلوري"، في وقت سابق من صباح اليوم الاثنين.

وأعلنت شركة الشحن "ليث إيجينسيز" على تويتر، اليوم، أنه جرى تعويم السفينة جلوري التي تعطلت في القناة أثناء عبورها مع القافلة المتجهة جنوبا قرب مدينة القنطرة.

وكانت السفينة تحمل 65970 طنًا من الذُرة من ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الذي غادرته في 25 ديسمبر متجهة إلى الصين، وفقًا لمركز التنسيق المشترك لمبادرة البحر الأسود للحبوب ومقره إسطنبول، حيث يُسهل المركز حركة الصادرات البحرية الإنسانية من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة من أوكرانيا، بحسب منصة CNBC.

وجلوري هي سفينة شحن عامة تم بناؤها عام 1994، وتبحر تحت علم منغوليا.

وتم فحص السفينة آخر مرة من مركز التنسيق المشترك قبالة إسطنبول في 3 يناير الجاري، وضم المركز موظفين من روسيا وتركيا وأوكرانيا ومن الأمم المتحدة، بحسب Abc news.

تمتلك السفينة مجموعة Glory Shipmanagement وهي إحدى المجموعات الكبرى لتسيير القاطرات وإدارة السفن، والأنشطة المتعلقة بإدارة السفن والشحن هي العمل الرئيسي لشركة Glory Shipmanagement، من خلال توفير خدمات إدارة السفن، والتوظيف، والتأجير، والمراكب، ونقل شحنات المشاريع وما إلى ذلك، بحسب الموقع الرسمي للشركة.

وذكر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب جلوري في الكيلومتر 38، وكانت عابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين.

ووجه ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة، مؤكدا انتظام عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما يجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة جلوري عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.

وتم الدفع بـ4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى، حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.

يذكر أن سفينة جلوري يبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.