جيك سوليفان: المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال 2023 راسخة للغاية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمكسيك، إنه في إطار الميزانية الجديدة للحكومة الأمريكية، تظل المساعدات المالية لأوكرانيا خلال 2023 "راسخة للغاية"، على الرغم من التغيير في الأغلبية داخل الكونجرس الأمريكي.

وقال سوليفان، اليوم الاثنين، إن الميزانية الجديدة خصصت 45 مليار دولار للمساعدات الأوكرانية، رغم أن الحكومة طلبت تخصيص 37 مليار دولار فحسب، وشدد على أن هذه الأموال تمت الموافقة عليها بالفعل.

ومع هذه الزيادة، تضمن الحكومة الأمريكية تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية بشكل مؤكد طوال العام تقريبا، إن لم يكن طوال العام بأكمله.

ووقع بايدن على مشروع قانون الميزانية الجديد الذي يقدم مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا ليصبح قانونا في نهاية ديسمبرالماضي. وتمول الميزانية الجديدة العمليات المالية الحكومية حتى سبتمبر 2023.

جاء القرار قبل وقت قصير من تغيير الأغلبية داخل الكونجرس الأسبوع الماضي، حيث سيطر الجمهوريون على مجلس النواب.