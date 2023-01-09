نواب بالبرلمان الألماني يصلون إلى تايوان وسط تصاعد التوترات الإقليمية

وصل وفد من نواب البرلمان الألماني" البوندستاج" إلى تايوان في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين في زيارة تستغرق أربعة أيام، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

ووصل الوفد برئاسة ماري اجنس شتراك تسيمرمان رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاج، في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع التايوانية إنه تم رصد 57 طائرة حربية صينية داخل مجالها الجوي في غضون الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن 28 طائرة عبرت وسط مضيق تايوان. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد أربع سفن تابعة للبحرية التابعة للجيش الصيني حول تايوان في غضون 24 ساعة حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (2200 من مساء الاحد بتوقيت جرينتش).

ورحبت وزارة الخارجية التايوانية بالوفد الألماني الذي يضم 10 مشرعين من الحزب الديمقراطي الحر .ومنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أرسلت ألمانيا ثلاثة وفود برلمانية إلى تايوان لإظهار تضامنها مع تايبيه.

وسيلتقي الوفد برئيسة تايوان تساي إنج وون، ورئيس الوزراء سو تسنج تشانج، والأمين العام لمجلس الأمن القومي ويلينجتون كو، ووزير الخارجية جوزيف وو ، ورئيس البرلمان يو سي كون، وغيرهم من كبار المسؤولين.

ووفقا لما ذكرته وزارة الخارجية التايوانية، فإن الوفد سيلتقي أيضا بأعضاء من الجيش وقادة أحزاب المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم .

كما استقبلت تايوان اليوم الاثنين خمسة برلمانيين من ليتوانيا في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام، بقيادة رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني في البرلمان الليتواني لاوريناس كاسيوناس.

وأعلنت بكين يوم الأحد أنها أجرت دوريات تأهب مشتركة وتدريبات قتالية حول تايوان في نفس اليوم لمواجهة التواطؤ بين القوى الخارجية وقوى "استقلال تايوان"، حسبما جاء في بيان لجيش التحرير الشعبي الصيني.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.