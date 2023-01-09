معالجة درامية لأغاني أفلام نجيب محفوظ في بيت السحيمي

أقيم مساء أمس الأحد، احتفالية بعنوان "رحلة نجيب محفوظ السينمائية.. أغاني الأفلام"، بمركز إبداع بيت السحيمي في شارع المعز بقلب القاهرة التاريخية، وذلك في إطار احتفال وزارة الثقافة بمرور 111 عامًا على ميلاد الأديب نجيب محفوظ.

وتضمنت الاحتفالية معالجة درامية لأغاني أفلام نجيب محفوظ، بتقديم عرض خيال الظل مستوحى من شخصية نجيب محفوظ، تخللها تقديم عدد من النصوص الدرامية لأشهر أفلام نجيب محفوظ، أعدها علي أبوزيد، ومحمود سيد، ومصطفى الصباغ، ومصطفى الشناوي.

وتفاعل جمهور الحضور مع أغاني "الحلو مخاصمني"، "معرفش يا نينه"، "الحياة بقى لونها بمبي"، "أوعى تكلمني بابا جي ورايا"، التي قدمتها الفنانة صدفة كامل وفرقتها الموسيقية.