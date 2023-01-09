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قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على تحقيق كرامة المواطن وحفظ حقوقه.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر يتحقق من خلال خلق فرص العيش الكريم والعمل البناء

وأشار إلى جهود الدولة تغير وجه الحياة إلى الأفضل على النحو الذي يليق بمصر دولة وشعبا.

وانطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس الماضي، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من خلال مؤسساته الشريكة، خدمات إنسانية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هاما فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا.