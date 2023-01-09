كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال انفوجراف نشره مركز المعلومات الصوتية والمرئية، عن ٨ حقائق هامة حول تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.
وتمثلت الحقائق الـ٨ في التالي:
1 - الحديقتان ستظلان تحت ولاية وزارة الزراعة.
2- الحديقتان مفتوحتان للجمهور حتى انتهاء إجراءات التعاقد الخاصة بالتطوير.
3- سيتم غلق الحديقتان اثناء عملية التطوير لحجم الإنشاءات الكبيرة والتطوير الذي سيتم في البنية الأساسية والتحتية لهما.
4- سيتم ضغط مدة التطوير بناء على توجيهات القيادة السياسية، من عامين إلى عام واحد فقط، ومن ثم فتحهما للجمهور.
5- لن يتم المساس بالمساحات الخضراء مع الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين.
6- لن يتم المساس بالمباني الاثرية والتاريخية في الحديقتين.
7- سيتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية والشراكة مع القطاع الخاص المصري، في عملية التطوير حتى تضاهي الحديقتين أفضل الحدائق العالمية.
8- الجهة المطورة ستتولى الانفاق من مواردها دون أعباء على الوزارة وتستردها من التشغيل.