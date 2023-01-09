مندوب سوريا الأممي: نبذل كل الجهود الممكنة لتحسين حياة المواطنين

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، إن «سوريا تبذل كل الجهود الممكنة لتوفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، وتحسين ظروف حياتهم المعيشية، وتتعاون مع الأمم المتحدة لضمان تقديم المساعدة للجميع دون تمييز».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أضاف «صباغ» خلال جلسة لمجلس الأمن، عقب اعتماد مشروع قرار لتمديد القرار 2642، أن «دعم أنشطة التعافي المبكر، يمثل مرتكزًا أساسيًا في الارتقاء بالوضع الإنساني في سوريا، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية».

وأشار إلى «التأكيد على إقامة مشروعات الطاقة المتجددة الداعمة لقطاع الكهرباء، وزيادة حصة مشروعات التعافي المبكر بشكل أكبر، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية، مع ضرورة دعم الجهود الرامية لتوفير الخدمات الأساسية لضمان عودة اللاجئين».

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الاثنين، على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو 4 ملايين سوري في شمال غربي البلاد، لمدة 6 أشهر أخرى عبر تركيا.

ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضواً، لأن السلطات السورية لم توافق على العمليات الإنسانية، التي تقدم المساعدات بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.