 تراجع الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ 9 أسابيع - بوابة الشروق
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تراجع الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى منذ 9 أسابيع

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 6:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 6:38 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها في تسعة أسابيع اليوم الاثنين وسط جهود الحكومة لاحتواء تدفق الفيروس من الصين.

وسجلت كوريا الجنوبية 19 ألفا و 106 إصابات جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 109 إصابات وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و539 ألفا و709 حالات، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويعد عدد إصابات اليوم هو أدنى مستوى في حالات الإصابة منذ 7 نوفمبر الماضي عندما تم تسجيل 18 ألفا و 665 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية 35 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 32 ألفا و625 حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 532 حالة، ارتفاعا من 526 حالة في اليوم السابق.

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