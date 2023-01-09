منظمة مكافحة المنشطات: التحقيقات تحسم تعاطي ثنائي الزمالك الحشيش من عدمه

أكدت هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن هناك لاعبين يحصلون على عقار محظور من أجل العلاج.

وقالت هانم في تصريحات تليفزيونية: "هناك لاعبين يحصلون على عقار محظور من أجل العلاج، وحصلوا على رخصة من مكافحة المنشطات للحصول عليه لأسباب مرضية".

وأكملت: "مثلما كان يحدث مع محمد بركات لاعب الأهلي السابق، وحاليا هناك رياضيين من بينهم لاعبو كرة قدم يحصلون على عقاقير محظورة ولكن برخصة ولذلك لا يتم معاقبتهم أو إيقافهم".

وأشارت: "الحشيش من ضمن المواد المحظورة والعقوبة الخاصة به لا تكون كبيرة، لأن هناك حالات علاجية يتم استخدام الحشيش فيها".

وأضافت: "أحيانا يكون بشكل سلبي مثل التدخين السلبي عند الجلوس مع أشخاص مدخنين، وهذا يظهر من خلال النسبة الموجودة في التحاليل".

وأوضحت: "من الممكن أن يصل لعامين في المواد المحظورة المحددة، وممكن تقليص العقوبة بعد عمل جلسة استماع للاعب ويتم الكشف أن هناك أدوية استخدمها".

وأتمت: "لا أقدر على القول بأن ثنائي الزمالك تعاطوا أم لا، سيظهر ذلك عند إجراء التحليل، التصريحات تثير الشك وليس تأكيد، ولذلك نقوم بعمل تحقيقات وتتبع وهناك إجراءات يتم اتخاذها لحسم هذا الملف".