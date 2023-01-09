هدد وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار، بالعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية، إذا استمرت في تشجيع ما سماه الإرهاب.



وكان زوهار من حزب "الليكود" يتحدث لراديو "واي نيت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية معلقا على العقوبات الأخيرة التي فرضتها إسرائيل على السلطة الفلسطينية ردا على احتفائها بإطلاق سراح عميد الأسرى الفلسطينيين.



وقال زوهار: "السلطة الفلسطينية تعلم أن قتل اليهودي أمر جيد، وهناك تحريض من حماس في غزة، والقاسم المشترك بينهما هو تدمير إسرائيل".



وأضاف: "في مثل هذه الحالة، من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات نحو الأسوأ".



وتابع: "إذا وجدنا شخصا في السلطة سيتعاون من أجل ازدهار الجميع، فسيكون ذلك جيدا. لكن إذا استمروا في تشجيع الإرهاب والتحريض، فسيتعين علينا الاستعداد لسيناريو انهيار السلطة الفلسطينية".



والخميس الماضي، هنأ الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه وفصائل فلسطينية، عقب الإفراج عن عميد الأسرى كريم يونس (66 عاما) من السجون الإسرائيلية بعد اعتقاله عام 1983 بتهمة الانتماء لحركة "فتح" التي كانت محظورة وقتها، والانخراط في المقاومة المسلحة وقتل جندي إسرائيلي.