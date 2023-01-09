تأجيل محاكمة متهمة بسب وقذف مايا مرسي على مواقع التواصل لـ11 فبراير المقبل

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة "ن. م" المتهمة بسب وقذف الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 11 فبراير المقبل للاطلاع.



البداية عندما تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بدعوى حملت رقم 3257 لسنة 2022 جنح مدينة نصر أول، والمحالة من الدائرة 12 جنايات جنوب القاهرة، حيث اتهمت فيها إحدى السيدات بسبها وقذفها على مواقع التواصل الاجتماع.



وأوضحت التحقيقات في دعوى مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المشكو في حقها؛ تعمدت إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن نشرت وبثت من خلال حسابها الشخصي التدوينات والمقاطع المصورة والمشتملة على الوقائع المسندة للمجني عليها مايا مرسي.



وكان من بين المقاطع الفيديو الأول مدته ساعة و16 دقيقة و29 ثانية، والمقطع الثاني ساعة و16 دقيقة و58 ثانية، ويدور حول الاعتراض على الفترة المقترحة لاستضافة الآباء لصغارهم في قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته والولاية التعليمية للأب.