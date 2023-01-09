تنظم مكتبة الإسكندرية، وبالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة الغوري للتراث، غدا الثلاثاء، حفلا فنيا مجانيا للجمهور، لفرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث، بقيادة المايسترو عمر شهابي.



تقدم الفرقة مجموعة متنوعة من الأغاني لكبار الملحنين والمطربين، ويأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية والهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ثرائها اللحني والإيقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.



جدير بالذكر أن فرقة الغوري للموسيقى العربية والتراث تأسست سنة 1971، بهدف الاهتمام بالموسيقى العربية وتراثها الغني، وكذلك الاهتمام بها ثقافيًا وتربويًا اجتماعيًا، والتأكيد على اعتبارها جزءا من الثقافة، بالإضافة إلى التعريف بدور الموسيقى العربية وإنجازاتها.