 وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد دعم بلادها للرئيس البرازيلي بعد هجمات أنصار بولسونارو - بوابة الشروق
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وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد دعم بلادها للرئيس البرازيلي بعد هجمات أنصار بولسونارو

برلين (د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 8:03 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 8:03 م

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك للرئيس البرازيلي الجديد لويز ايناسيو لولا دا سيلفا دعم بلادها له وذلك بعد الهجمات التي قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو على الحي الحكومي في العاصمة البرازيلية برازيليا.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في مؤتمر صحفي في برلين اليوم الاثنين: "نحن كديمقراطيين متماسكون معا".

وبعد أسبوع من انتهاء ولاية بولسونارو، اقتحم أنصار متشددون للعسكري اليميني السابق الحي الحكومي في العاصمة برازيليا أمس الأحد، واقتحموا مبنى الكونجرس والمحكمة العليا ومقر الحكومة "بالاسيو دو بلانالتو". وبحسب تقارير إعلامية، أعادت قوات الأمن السيطرة على المباني بعد عدة ساعات. وتم القبض على حوالي 230 مشتبها بهم.

وأكدت الوزيرة الألمانية أنه "هجوم جبان وعنيف على قلب الديمقراطية البرازيلية" مشيرة إلى أن حكومة بلادها تدين هذه الواقعة بأشد العبارات "وبغض النظر عن المكان الذي تتعرض فيه الديمقراطيات في العالم للهجوم، فإنه دائما ما يكون هجوما على حريتنا وقيمنا".

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