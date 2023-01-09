سهير جودة في ذكرى وفاة وائل الإبراشي: كان مذيعا متميزا

قالت الإعلامية سهير جودة، إن يوم 9 يناير رحل عن عالمنا أكثر من اسم كبير وملهم، ومواهب خاصة في مجالات الإعلام والرياضة، وهناك 3 شخصيات داخل ذاكرتنا الوطنية.

وأضافت سهير في برنامجها، الذي يحمل اسم «الستات»، والمذاع عبر فضائية «النهار»، قائلة: «اليوم هو الذكرى الأولى لرحيل الزميل والأخ وائل الإبراشي، من الشخصيات الرائعة، وأنا أسعد بأن أكون من القريبين منه، واللي عرفته عن قرب، وائل الإبراشي هو صحفي ومحقق من الطراز الرفيع وكان مذيع متميز وإنسان أكثر تميزا، وائل أصيب بالكورونا ورحل بعد مقاومة كبيرة، وترك خلفه كل المسيرة الصحفية الحافلة بالأعمال القيمة والنجاحات التي من الصعب أن تتكرر».

وتابعت: «الإبراشي واحد من الأسماء اللي مرت على تاريخ مجلة روزاليوسف العريقة، وكان من نجوم التسعينات وكان صاحب السبق الصحفي في قضية لوسي أرتين، وغرق عبارة السلام، ومذبحة بني مزار، وائل كان من الخط الهجوم القوي في روز اليوسف، وكان من الناس المؤثرة في روزاليوسف، وبعد ذلك أصبح نجما تلفزيونيا، وترك بصمة في روزاليوسف وتوقيع هيفضلوا مستمرين مدى الحياة، وأكيد في أجيال كثيرة من الشباب سيتعلموا منه التحقيق الصحفي والتحقيق التلفزيوني كيف يكون، كان محقق مهم، وألف رحمة ونور لروحك يا وائل، مفتقدينك دايما لكنك دايما موجود معانا».