محافظ القليوبية يتابع رصف المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية وتطوير شارع أحمد عرابي

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا؛ لمناقشة البدء في أعمال رصف المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة ولتذليل جميع المعوقات الخاصة بتطوير شارع أحمد عرابي، بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، وهيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة ، ومحمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة نهى أيوب مدير عام هيئة الطرق والكباري بالقليوبية، وحنان جمال مدير عام مديرية الطرق بالقليوبية.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، آليات البدء بأعمال رصف المنطقة المحيطة بالترعة البولاقية والتي ستنفذ على جزئيين، الأول والمختص بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري وسيكون ربط الدائري بشارع أحمد عرابي، والثاني المختص بتنفيذه حي غرب شبرا الخيمة، موجها بسرعة بدء أعمال الرصف فورا لإبراز المظهر الجمالي للمنطقة بعد التطوير.

وأشار إلى استمرار رفع أي تراكمات للقمامة أو مخلفات البناء التي تحيط بالمنطقة؛ للحفاظ على المتنزه ونظافته باستمرار، مع دراسة طرح هذا المتنزه للاستثمار وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال عربات الطعام والمشروبات المتنقلة داخل المتنزه، وضرورة وضع تأمين للمنطقة من خلال كاميرات المراقبة لمتابعة المنتزه والمنطقة على مدار الساعة.

وأوضح أن المشروع ساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتوفير متنفس جديد وراقي لأهالي المنطقة وأماكن ترفيهية للأطفال، مؤكدا أن أعمال التطوير لاقت قبولا كبيرا عند الأهالي، وسيتم استكمال باقي أعمال التطوير بشارع أحمد عرابي للنهوض بالمنطقة حضاريا والقضاء على جميع الظواهر السلبية ولتقديم خدمات متميزة لسُكان المنطقة.

يذكر أن المنتزه يحتوي على مساحات خضراء، و١٤ برجولة خشبية، و١١ عربة متنقلة، و٢٠ لعبة بمنطقة ألعاب الأطفال، و٢ كافيتريا، و٦ دورات مياه، مع وضع ٦٥ صندوق قمامة، ومخزنين.

وناقش الاجتماع جميع المعوقات الخاصة بتطوير شارع أحمد عرابي فيما يخص أعمال الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه بسرعة إنهاء جميع المعوقات والتنسيق مع جميع الجهات لاستكمال أعمال التطوير فورا، مشيرا إلى العمل على تلافي أي مشكلات قبل البدء بالرصف، مُطالبا بتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد؛ لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع لينعُم المواطن بالعيش في بيئة نظيفة ولسهولة حركة المُشاه بالشارع.

وكلف برفع جميع المواقف العشوائية بالشارع، ورفع جميع السيارات المتهالكة المتواجدة بالشارع، واستمرار إزالة أي إشغالات بالمنطقة؛ للحفاظ على حق الدولة والمواطن.

وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تحرص على تيسير أعمال التنفيذ لجميع المشروعات على مستوى المحافظة، وتذليل وحل المعوقات لنهو الأعمال كافة.