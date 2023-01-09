ارتفاع تخزين ألمانيا للغاز إلى 91% والاتحاد الأوروبي 83%

قالت الرابطة الأوروبية لمشغلي البنية التحتية للغاز اليوم الاثنين، إن تخزين الغاز الطبيعي في ألمانيا ارتفع الأسبوع الماضي إلى 224.1 تيرا وات في الساعة، أو بنسبة 91% من الاكتمال الكلي، في الأسبوع المنتهي السبت الماضي، بمتوسط على مدار خمس سنوات بلغ 71% لهذه الفترة من العام. وبلغت نسبة التخزين في الأسبوع السابق عليه 90%.

وعلى نطاق الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة اكتمال التخزين للغاز في التكتل 83%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن بيانات الرابطة أن ألمانيا وفرنسا سجلت أكبر التغييرات الأسبوعية والمحسوبة بـ تيرا وات في الساعة.

وكانت مخزونات المجر من الغاز الأقل اكتمالا بالنسبة المئوية بنسبة 68.2%، كما كانت الأقل عند المقارنة بالمتوسط على مدار خمس سنوات لتك الفترة من العام بعدما بلغت 64%.

وكانت إيطاليا ثاني أقل دولة في اكتمال مخزوناتها من الغاز بنسبة بلغت 70.4%، مقارنة مع متوسطها المسجل في خمس سنوات.