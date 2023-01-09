وزيرة الخارجية الألمانية: حل الدولتين غير وارد في المسألة القبرصية

وعدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بدعم قبرص في مساعيها الرامية إلى إعادة توحيد شطري الجزيرة المتوسطية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها القبرصي أيوانيس كاسوليدس، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، في برلين اليوم الإثنين موجهة حديثها إلى الوزير القبرصي: "ألمانيا تقف هنا بقوة إلى جانبكم".

وأضافت أنه لا يمكن أن يكون هناك حل إلا على أساس قرارات الأمم المتحدة وأكدت أن: "حل الدولتين بالنسبة لقبرص غير وارد"، وقالت إن ألمانيا مستعدة لدعم قبرص في إيجاد مقترحات جديدة للحوار مع الشمال.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة إلى جزء يوناني في الجنوب وجزء أصغر، قبرصي-تركي، في الشمال وذلك منذ انقلاب عسكري يوناني وغزو تركي في عام 1974.