أقيم مساء اليوم الأحد حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية للتنمية الاجتماعية لدورته الثامنة عشر داخل مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال المجتمع.

وبدأت مراسم الحفل بكلمة من النجم محمود حميدة، يتحدث عن دور الفن المصري حول الأنشطة الثقافية وأهميته في المجتمع، مشيرا إلى أن يجب على جميع رجال الأعمال عمل أنشطة ثقافية ليستفيد منها المجتمع.

وحرص رجل الأعمال سميح ساويرس في بداية الحفل على تكريم الكاتب الصحفي الراحل محمد أبو الغيط الذي رحل عن عالمنا وتارك بصمة كبير في مجال الثقافة والإعلام، وتسلم الجائزة لأسرته وقيمتها مبلغ مالي قدره مائة وخمسون ألف جنيه.

وقدمت الحفل الإعلامية الشابة جاسمين طه وقامت بتسليم جوائز أفضل عمل في النقد الأدبي، وتسلم الكاتب بهاء شاهين جائزة عن كتابه الملك والمالك، ويليه الكاتب مجدي جرجس عن كتاب المعلم إبراهيم جهري.

وبعدها قدمت جوائز أفضل سيناريو فيلم قصير وقام بتقديمه الكاتب تامر حبيب، وتسلم محمد السمان أول جائزة عن فيلم أرضيون، وتسلمت رنا شبيشه عن سيناريو فيلم حلم مرائه، وسارة رفيق عن فيلم رقص النعام، وكرم أيضا الكاتب مهاب طارق عن فيلم آخر خميس، وأيضا الكاتب عبدلله غالي عن فيلم حصن الصراصير.

وتم تكريم أيضا جوائز أفضل سيناريو فيلم طويل وسلمت الجوائز الكاتبة مريم ناعوم وكان صاحب الجائزة الأولى والأخيرة الكاتب أحمد الهواري إبراهيم بطوط عن فيلم ريشة وسمكة.

جدير بالذكر أن مؤسسة ساويرس كانت قد أعلنت مؤخرا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال "ذئب وحيد" لـ“إبراهيم أحمد عيسى"، ورواية "أبو جامع" لــ"أحمد إبراهيم إسماعيل"، ورواية "أحمر لارنج" لــ"شارل عقل"، ورواية "من حلب إلى فيينا" لــ"محمود فريد"، ورواية "القداس الأخير" لــ "ولاء كمال".