 فاطمة ناعوت: مصابو التوحد لا يحبون تسليط الضوء عليهم وابنى حالة متطورة - بوابة الشروق
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فاطمة ناعوت: مصابو التوحد لا يحبون تسليط الضوء عليهم وابنى حالة متطورة

فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت
خالد حسام الدين
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 7:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 7:11 ص

أكدت الكاتبة فاطمة ناعوت، أنها ظلت فترة طويلة حتى علمت أن ابنها مصاب بالتوحد، قائلة: "قعدت فطرة طويلة على ما عرفت أعراض التوحد على ابني عمر، وبعد ما كان منطلق في الكلام واللعب فجأة الكلام سكت وحالته تغيرت".

وأوضحت فاطمة ناعوت، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن حالة ابنها عمر متطورة في التوحد، ونسبة التوحد فيها أقل سواء في العنف أو التخوفات، مشيرة إلى أن هذه الحالات تُعرَف في سن المراهقة بعد ما يظهر المواهب.

واستكملت: "حالة ابني عمر مختلفة وهو موهوب في الرسم ونوعية ابني مش بيحبوا يكونوا تحت الضوء، وعنده ملكات ومواهب ومعندهمش الحد الأدنى من التزييف وكل حاجة بقدر وبدون إفراط".

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