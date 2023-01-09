وزيرة الرياضة الفرنسية تهاجم رئيس الاتحاد بعد تصريحاته ضد زيدان

رد اميلي كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مدافعا عن زين الدين زيدان أسطورة الديوك.
وكان نويل لوجريت (رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم) قد قال:"إشاعات تدريب زيدان لمنتخب البرازيل؟ أنا لا أبالي لذلك، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريده".
وكتبت كاستيرا عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تصريحات رئيس الاتحاد من جديد خارج النص مع قلة أدب، تصريحات تجرحنا جميعاً، بحق أسطورة بكرة القدم».
وأضافت: «رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بفرنسا، لا يجب أن يقول هذا، نعتذر لـ السيد زين الدين زيدان.. رجاءًا».