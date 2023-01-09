وزيرة الرياضة الفرنسية تهاجم رئيس الاتحاد بعد تصريحاته ضد زيدان

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رد اميلي كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية، على تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مدافعا عن زين الدين زيدان أسطورة الديوك.

وكان نويل لوجريت (رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم) قد قال:"إشاعات تدريب زيدان لمنتخب البرازيل؟ أنا لا أبالي لذلك، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريده".

وكتبت كاستيرا عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تصريحات رئيس الاتحاد من جديد خارج النص مع قلة أدب، تصريحات تجرحنا جميعاً، بحق أسطورة بكرة القدم».

وأضافت: «رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بفرنسا، لا يجب أن يقول هذا، نعتذر لـ السيد زين الدين زيدان.. رجاءًا».