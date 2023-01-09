طلاب جامعة المنيا يمحون أمية 6587 مواطنا في 3 أشهر

أعلن الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، نتائج دورة أكتوبر 2022 والتي تمكن خلالها طلاب الجامعة من محو أمية 6587 مواطنًا، وفقًا لإحصائيات الهيئة.

وأوضح الدكتور عصام فرحات، أن جامعة المنيا لم تتوان في بذل الجهود الحثيثة لنشر ثقافة محو الأمية وتعليم الكبار بين طلابها، وعقد العديد من الندوات التوعوية التي تحث الطلاب على المشاركة في المشروع كواجب والتزام أخلاقي من الجامعة تجاه مجتمعها، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الهيئة العامة لتعليم الكبار أصدرت بيانًا إحصائيًا عن مشاركة الجامعة في المشروع خلال دورة أكتوبر 2022، والتي شارك بها 3614 طالبا وطالبة من 11 كلية من الكليات المعنية بالمشروع بالجامعة؛ لتنجح الجامعة بذلك في القضاء على أمية 6587 مواطنًا بالمحافظة، وكان لكلية الآداب والتربية ودار العلوم أكبر نسبة مشاركة من بين كليات الجامعة.

وأضاف أن مشاركة جامعة المنيا في مشروع محو الأمية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الثلاثة أعوام الماضية، وشاركت الجامعة بـ5923 طالبًا وطالبة في محو أمية أكثر من 10753 مواطنًا خلال عام 2020، وتضاعفت نسبة المشاركة والإنجاز في عام 2021 لتصل لمشاركة 11469 طالبًا وطالبة لمحو أمية 21339 مواطنًا، وزادت نسبة المشاركة والإنجاز في عام 2022 لتصل لـ12692 طالبًا وطالبة لمحو أمية 24429 مواطنًا بالمحافظة.