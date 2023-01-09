تحصين 119 ألف رأس ببني سويف لمواجهة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي تنفذها مديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية؛ لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى القرى والمراكز.



وأوضح التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد عبدالعليم الجبالي مدير الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها 119 ألفا و188 رأسا بواقع (106 آلاف و68 من الأبقار + 12 ألفا و252 من الجاموس + 868 من الأغنام والماعز)، منذ انطلاق الحملة يوم 19 نوفمبر الماضي وحتى 5 يناير الجاري.



وأكد استمرار العمل بالحملة وفقًا للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن، والمدعومة بالفرق البيطرية وأدوات ومعدات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة.



جدير بالذكر أن المحافظ محمد هاني غنيم، كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة؛ لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات، والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.