نيوزيلندا تبدأ تطعيم مواطنيها ضد جدري القرود بلقاح غير معتمد

تستعد السلطات النيوزيلندية لتلقيح السكان ضد جدري القردة، بلقاح لم يعتمد بعد، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وترغب السلطات في منح اللقاح في أقرب وقت ممكن، لكن هيئة سلامة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد طالبت بالوثائق اللازمة من المصنع وهو ما يعني أن اللقاح سيطرح دون أن يعتمد، حسبما ذكرت قناة "نيوز1" المحلية، ونقلته وكالة "سبوتنيك".



وذكرت وسائل إعلام محلية أنه نظرا لأن الإعلان عن أدوية غير معتمدة مخالف للقانون، فلن تكون هناك حملة تسويق واسعة، ولن يستخدم اسم ملكية اللقاح.



وفي أغسطس الماضي، قالت تقارير إعلامية إن السلطات تدرس استخدام لقاح جينوس الموصى باستخدامه في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.



وهناك نحو 5 آلاف زجاجة من اللقاح كافية لتحصين 20 ألف شخص تقريبا، وسيصبح اللقاح متاحا اعتبارا من 16 يناير.



وجدري القردة هو مرض فيروسي نادر ينتقل عادة إلى البشر من الحيوانات البرية، ومتوطن في بعض الدول الأفريقية.



وأصيب بالمرض ما يزيد على 83 ألف شخص في 110 دول، من بينهم 66 حالة وفاة، وفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية. وسجلت نيوزيلندا 41 إصابة مؤكدة.