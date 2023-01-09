ديمبلي يقود برشلونة للانفراد بقمة الدوري الإسباني بانتصار مثير على أتلتيكو مدريد

اجتاز فريق برشلونة إحدى العقبات الهامة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني، الذي فقده في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما حقق فوزا غاليا 1 / صفر على مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، في قمة مباريات المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي عاد لطريق الانتصارات، بعدما فقده في المرحلة الماضية بتعادله 1 / 1 مع ضيفه إسبانيول، إلى 41 نقطة، ليتربع منفردا على الصدارة بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة هذا الموسم مقابل 8 انتصارات و3 تعادلات، عند 27 نقطة في المركز الخامس.

وفي غياب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة بداعي الإيقاف، الذي تسبب في إبعاد الظهير الأيسر المخضرم خوردي ألبا عن فريق المدرب تشافي هيرنانديز عن المباراة أيضا، تقمص الجناح الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي دور البطولة في اللقاء، عب تسجيله هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 22.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد فيران توريس من برشلونة، وستيفان سافيتش في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وكانت هذه هي البروفة الأخيرة لبرشلونة قبل مشاركته المرتقبة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، بمشاركة الريال وبلنسية وريال بيتيس.

ويلعب برشلونة ضد ريال بيتيس، بطل كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، يوم الخميس القادم في الدور قبل النهائي على ملعب (الملك فهد) في العاصمة السعودية الرياض، ويسبقها لقاء الريال، حامل لقب بطولة الدوري، مع بلنسية يوم الأربعاء المقبل بالدور ذاته في نفس الملعب.