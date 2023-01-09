منع أسانج من مغادرة السجن لحضور جنازة مصممة الأزياء ويستوود

منعت السلطات المعنية، مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، من مغادرة السجن لحضور جنازة فيفيان ويستوود.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن ويستوود كانت مناصرة قوية وصديقة لأسانج المحتجز في سجن بلمارش في لندن، بينما يواصل كفاحه المطول لتجنب ترحيله إلى الولايات المتحدة.



وأعربت أسرة مصممة الأزياء عن خيبة أملها إزاء عدم تمكنها من تلبية رغبات فيفيان، وقالت: "القرار غير العادل الذي يتماشى مع المعاملة غير الإنسانية التي يتلقاها من السلطات في المملكة المتحدة حتى هذه المرحلة لم يكن مفاجئا لنا".



وأضافت أسرة ويستوود "لم يدن جوليان بأي جريمة ولكنه يعامل على أنه إرهابي والشيء الوحيد الذي يتهم به هو نشر الحقيقة".