الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه تم إطلاق 5 قوافل طبية مجانية اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة).

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية (الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، النساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

وأضافت أن القوافل تتضمن أيضا صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة، منوهة بأنه من المقرر تواجد القوافل الطبية بمناطق وحدة أبو صوير البلد مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، ومرتانا مركز كفر الدوار محافظة البحيرة، ومركز طبي الحي السابع حي مدينة نصر محافظة القاهرة، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية والجرن.