الكرملين: تسليم أوكرانيا مدرعات غربية يطيل أمد معاناة الأوكرانيين

اعتبر الكرملين، اليوم الاثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرعات غربية وأسلحة أخرى أعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى "إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني" و"لن يغير" ميزان القوى.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف "بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئًا، لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت الولايات المتحدة وألمانيا الأسبوع الماضي نيتها تسليم مدرعات، فيما قالت فرنسا من جانبها إنها أرسلت دبابات خفيفة إلى كييف.