وزير الأوقاف: الابتكار والإنجاز والتفاني في العمل أهم عوامل التقييم خلال المرحلة الراهنة

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الابتكار والإنجاز والتفاني في العمل أهم سمات العمل وعوامل التقييم في المرحلة الراهنة.

وقال علينا جميعًا أن نعمل بتفان خدمة لديننا ووطننا ومجتمعنا ، ووفاء بحق الأمانة التي يحملها كل منا في مجال اختصاصه سواء فيما يتصل بالعمل الدعوي أم خدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، مع جميع قيادات الوزارة بالديوان العام، شرح فيه خطة العمل وعوامل التقييم الشهري المستمر لمدى الإنجاز شهريًّا وبآليات دقيقة.

وكلف جمعة، وكلاء الوزارة ومديري العموم بالمتابعة الجادة لجميع مهام وتفاصيل مفردات عملهم وتكاليفه بجد ومثابرة ومتابعة مستمرة ، مشددا على أهمية دور المسجد في عملية التثقيف وبناء الوعي واحتضان النشء والشباب ونشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة وخدمة المجتمع.