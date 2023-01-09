مجلس نخل بشمال سيناء يؤمن طريقا انقلبت عليه شاحنة سولار

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أشرف محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء، على عمليات تامين طريق نفق الشهيد أحمد حمدي نخل بعد انقلاب سيارة صهريج سولار على الطريق.

وأفاد رئيس مركز ومدينة نخل أنه تم منع انتقال السولار على الطريق؛ حفاظا على السيارات المارة على الطريق؛ بعد انقلاب تريلا نقل مواد بترولية على الطريق تحمل 60 طن سولار؛ إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة.

جرى استدعاء لودر، وتم عمل حفرة عميقة لاستيعاب كميات السولار الكبيرة حتى لا تتسرب على الطريق، وينتج عنها حوادث مرورية؛ حفاظا على السيارات والمواطنين.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى مستشفى نخل المركزي، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.