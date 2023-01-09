انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، سقوط أمطار غزيرة، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس المصحوب بسقوط أمطار على المحافظات الساحلية والوجه البحري، بجانب انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، خاصة على المناطق الصحراوية، ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على المدن الساحلية وخاصة (إدكو، وكفر الدوار، وأبوحمص ورشيد).



وأعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، حالة الطوارئ بين أجهزة المحافظة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات شركات (الكهرباء – مياه الشرب)، ومسؤولي الطرق والكباري، والحماية المدنية، والإسعاف، مشددة على ضرورة الالتزام بعدد من التدابير التى تم الاتفاق عليها.



وأكدت على جاهزية المعدات لمواجهة تراكمات الأمطار، والمتابعة المستمرة لتطهير الصفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع، ومتابعة تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولًا بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بمحطات الصرف الزراعي.