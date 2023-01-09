 اليابان تعتزم تشديد الضوابط الحدودية على القادمين من ماكاو للحد من انتشار كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تعتزم تشديد الضوابط الحدودية على القادمين من ماكاو للحد من انتشار كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 11:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 11:41 ص

أعلنت اليابان، عزمها تشديد الضوابط الحدودية على الأشخاص القادمين من ماكاو، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، أنه اعتبارا من يوم الخميس القادم، سيطلب من المسافرين على الرحلات الجوية المباشرة من ماكاو تقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تم إجراؤها في غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم.

وأضافت الشبكة اليابانية أنه سيتم أيضا إجراء اختبارات "بي سي أر" واختبارات أخرى عند الوصول.

وكانت اليابان قد أعلنت بالفعل في وقت سابق عن تدابير مماثلة للمسافرين القادمين من البر الرئيسي الصيني.

من جانبها، قالت وزارة الصحة اليابانية "إنه تم إجراء اختبارات لـ4895 شخصا في الفترة من 30 ديسمبر الماضي وحتى 5 يناير الجاري كجزء من إجراءات الطوارئ للقادمين من الصين ثبت إصابة 408 أشخاص منهم بالفيروس.


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