تعهدات بمنح باكستان مليارات لإعادة بناء ما دمرته الفيضانات وللتكيف مع تغير المناخ

تلقت باكستان تعهدات مالية بالحصول على مليارات الدولارات لصالح جهود التعافي وإعادة البناء في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربتها العام الماضي، مع توقعات بزيادة قيمة هذه التعهدات خلال فعاليات مؤتمر يعقد لهذا الغرض في سويسرا.

وقدرت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى 16 مليار دولار لإعادة البناء والتكيف مع تغير المناخ في باكستان.

ولم يتضح بعد قيمة المبالغ المالية التي تم التعهد بها خلال المؤتمر الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف. وقد تعهد البنك الإسلامي للتنمية وحده بتقديم 2ر4 مليار دولار لباكستان.

كما تعهدت ألمانيا بتقديم 90 مليون يورو خلال مؤتمر للأمم المتحدة.

وقال وكيل وزارة التنمية الألمانية يوخن فلاسبارت في جنيف "هذه أزمة لا تستطيع باكستان أن تتجاوزها بمفردها.. نحن نبعث رسالة نأمل أن يكون لها تأثير".

وسيتم استغلال الأموال الألمانية لتمويل مشروعات مثل إقامة أحواض لاحتجاز مياه الأمطار وأنظمة صرف.

وقد تعهدت ألمانيا بالفعل بتقديم 67 مليون يورو لإعادة بناء البنية التحتية المهمة والتعامل مع العواقب الاجتماعية في أعقاب الفيضانات التي وقعت في الصيف الماضي.

وقال فلاسبارت: من المهم ألا ندعم باكستان فقط في إعادة الإعمار الفورية، ولكن أيضا في التكيف بشكل أفضل وأكثر استدامة مع تغير المناخ".

ومن المقرر أن تعقد ألمانيا في مايو المقبل مفاوضات حكومية مع باكستان من أجل توفير تمويل إضافي.

وقال أخيم شتاينر، ممثل ألمانيا لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تضامن المجتمع الدولي مطلوب في كارثة بهذا الحجم. ويرأس شتاينر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أعد المؤتمر، وقال: "تعافي الاقتصاد الباكستاني يصب في مصلحتنا كافة.. في العالم المعولم عادة ما نجد مثل هذه المشكلات على أعتاب بيوتنا".

وأشار شتاينر إلى أنه إذا ساد اليأس وفقدان الأمل، فقد يتجه المزيد من الناس إلى طرق الهجرة، أو الانضمام إلى قوى متطرفة، وقال: "التشدد والتطرف بمثابة سرطان في المجتمعات التي لا تقدم أي رؤى مستقبلية".

وقد ناشدت باكستان المجتمع الدولي للحصول على 8 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات لمساعدتها على إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي غمرت ثلث مساحة البلاد في الصيف.

وقالت وزيرة الإعلام الباكستانية، مريم أورنجزيب، في تغريدة لها على موقع تويتر، بعد أن تقدم رئيس الوزراء شهباز شريف بمناشدة في مؤتمر جنيف اليوم الاثنين، إن "المجتمع الدولي وشركاء التنمية يظهرون تعاطفا مثاليا مع ضحايا الفيضانات".

من ناحية أخرى، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة لها أثناء المؤتمر، إن الاتحاد الأوروبي تعهد بما يعادل 534 مليون دولار، لصالح خطة إعادة الإعمار.

يشار إلى أن الفيضانات في باكستان في الصيف تسببت في مقتل أكثر من 1700 شخص وخفض معدل النمو بالبلاد بواقع النصف. وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن المجتمع الدولي لم يقدم ما يكفي من الأموال بعد الفيضانات.