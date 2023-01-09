أمطار رعدية في شمال سيناء ومجالس المدن تحرك المعدات لإزالة المياه

تتعرض محافظة شمال سيناء، لموجة أمطار رعدية مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة في كل المراكز.



ووجه اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، بتحريك كل المعدات والأفراد المنوطة بالعمل خلال فصل الشتاء، وذلك بعد تقسيم المهام والقطاعات، وتحديد المعدات والأفراد المنوطة بالأعمال في تلك، بالاشتراك مع شركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية بالعريش.



وكلّف بالتركيز على المناطق الأكثر احتياجا من حيث طبيعة المكان، لافتا إلى متابعة عمل غرف تصريف الأمطار بشوارع العريش، والتي تم تطهيرها مسبقا في عمليه الاستعداد لموسم الأمطار.



كما شدد رئيس مركز ومدينة العريش، على بذل أقصى درجات الجهد للعاملين في المجلس وفريق العمل؛ حرصا على سلامة الطلبة المتجهين إلى امتحانتهم وحركة المواطنين وتسهيل حركة المرور.



وناشد المواطنين توخي الحذر حرصا على سلامة الجميع من آثار الأحوال الجوية غير المستقرة.