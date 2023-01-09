 طاهر محمد طاهر يعلن جاهزيته لمواجهة المصري - بوابة الشروق
الإثنين 9 يناير 2023 2:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

طاهر محمد طاهر يعلن جاهزيته لمواجهة المصري

محمود باهي
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 2:05 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 2:05 م

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد ‏برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وانتظم «طاهر» في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة التي ‏أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة ‏بعد مباراة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز التي أقيمت على استاد المقاولون العرب وانتهت بفوز ‏الأهلي بهدفين دون رد.‏

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ النواحي الفنية والخططية في تدريبات الكرة، والتي يرغب في تنفيذها ‏خلال مباراة المصري.‏


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك