طاهر محمد طاهر يعلن جاهزيته لمواجهة المصري

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.
وانتظم «طاهر» في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وخاض الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة بعد مباراة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز التي أقيمت على استاد المقاولون العرب وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.
وحرص الجهاز الفني على تنفيذ النواحي الفنية والخططية في تدريبات الكرة، والتي يرغب في تنفيذها خلال مباراة المصري.