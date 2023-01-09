طاهر محمد طاهر يعلن جاهزيته لمواجهة المصري

شارك طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في التدريبات الجماعية ‏التي أقيمت على ملعب التتش؛ استعدادًا لمباراة المصري التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد ‏برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وانتظم «طاهر» في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة التي ‏أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.‏

وخاض الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة ‏بعد مباراة إنبي الأخيرة في الدوري الممتاز التي أقيمت على استاد المقاولون العرب وانتهت بفوز ‏الأهلي بهدفين دون رد.‏

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ النواحي الفنية والخططية في تدريبات الكرة، والتي يرغب في تنفيذها ‏خلال مباراة المصري.‏