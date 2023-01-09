تقرير: روسنفط الروسية تسعى لتوفير الغاز لخط أنابيب قوة سيبيريا 2

أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصادر لم تسمها بأن شركة النفط الروسية روسنفط طلبت من الرئيس فلاديمير بوتين دراسة ربطها بخط الغاز المقرر إنشاؤه التابع لشركة جازبروم "قوة سيبيريا 2".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة أن بوتين أمر نائب رئيس الوزراء أليكسندر نوفاك وجازبروم ببحث الطلب.

ورفضت شركة جازبروم التعقيب على خبر كوميرسانت. كما رفضت روسنفط الرد.

يشار إلى أن خط أنابيب قوة سيبيريا 2 سوف ينقل الغاز من حقول يامال التابعة لجازبروم وشرق سيبيريا إلى المستهلكين المحليين وإلى الصين عبر منغوليا.

تسعى جازبروم إلى توريد ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب سنويا إلى الصين عبر خط قوة سيبريا 2 ولكن لم يتم توقيع أي عقود بعد، ومازالت المحادثات جارية بين روسيا والصين.

جدير بالذكر أن خط أنابيب قوة سيبريا 1 افتتح في عام 2019. وسعت روسنفط أيضا إلى الارتباط بذلك الخط إلا أنها فشلت في كسر احتكار جازبروم التصدير عبر خط الأنابيب.