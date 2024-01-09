قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن «إسرائيل يحق لها الدفاع عن نفسها ضد هجمات حماس، وفق القانون الدولي والمعايير الإنسانية المناسبة».

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، صباح الثلاثاء: «برلين تقف إلى جانب إسرائيل بشكل لا يمكن زعزعته، حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد منظمة (حماس) تريد محوها من الخريطة».

وأشارت إلى أنها تحدثت أمس الاثنين، مع محتجزين أطلق سراحهم من قطاع غزة، خلال زيارتها لإسرائيل، قائلة إنهم تعرضوا لـ«أمور صعبة» خلال فترة احتجازهم.

ونوهت في الوقت نفسه، بأن بلادها لا تقبل تعريض المدنيين في غزة للخطر، مشددة على أهمية اتخاذ إسرائيل لمزيد من التدابير التي تضمن حماية المدنيين في غزة.

وأكملت: «إسرائيل مسئولة عن الدفاع عن نفسها ضد حماس، وفي الوقت نفسه حماية المدنيين بشكل أكبر، لا يمكن قبول معاناة الفلسطينيين بأي حال، يجب أن تكون العمليات العسكرية أقل حدة ومستهدفة للإرهاب بشكل أكبر».