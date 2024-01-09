وائل الدحدوح يشكر مصر بعد منحه جائزة حرية الصحافة: لفتة تعطينا القوة والصلابة

وجّه مراسل قناة الجزيرة في غزة وائل الدحدوح، الشكر لمصر وشعبها ولنقابة الصحفيين بعد منحه جائزة حرية الصحافة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «أدرك مدى أهمية مثل هذه اللفتات التي تأتي ونحن في أشد الأهوال التي نتجرعها كل يوم».

وأضاف: «هذه اللفتات سواء بالتعاطف أو التضامن أو الرسائل أو الجوائز أو التكريمات هي التي تعطينا القوة والصلابة والقدرة على الاستمرار في العمل».

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وافق يوم الأحد، على توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة، بترشيح وائل الدحدوح للحصول على جائزة حرية الصحافة للعام 2024.

وقالت النقابة في بيان، إن مجلسها قرر منح الجائزة للدحدوح باعتباره رمزا لصمود الصحفيين الفلسطينيين في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم وآلة حربه الوحشية.

وصرّح هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، بأن ترشيح الدحدوح يأتي تكريما لشهداء الصحافة الفلسطينية الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والروايات الإسرائيلية وأكاذيب الإعلام الغربي.