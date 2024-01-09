 باكستان: تأكد إصابة راكبين آخرين بمتحور كورونا الجديد جي ان 1 في مطار كراتشي - بوابة الشروق
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باكستان: تأكد إصابة راكبين آخرين بمتحور كورونا الجديد جي ان 1 في مطار كراتشي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 2:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يناير 2024 - 2:49 م

ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أنه ثبت إصابة راكبين بمتحور كورونا الجديد "جي ان 1" في مطار كراتشي.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في إقليم السند، إنه ثبت إصابة المزيد من الركاب، الذين وصلوا مطار كراتشي قادمين من بانكوك وأبو ظبي، بالمتحور الجديد.

وقالت الوزارة إنه طُلب من الراكبين الخضوع للحجر الصحي في منازلهما.

وكانت المطارات الرئيسية في باكستان قد بدأت مطلع الأسبوع اختبار حوالي 2% من الركاب، في الرحلات الدولية الوافدة، وسط ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19، بمختلف أنحاء العالم، حسب ما ذكرته هيئة الطيران المدني في البلاد، في بيان لها.


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