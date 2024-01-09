المجر تعتزم إنفاق ملياري دولار لتحديث البنية التحتية لصناعة السيارات بمدينة ديبريسين

تعتزم المجر إنفاق 700 مليار فورنيت (ملياري دولار) لتحديث البنية التحتية في مدينة ديبريسين بهدف المساعدة في تحويل ثاني أكبر مدينة في البلاد إلى أحد أكبر مراكز صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا.

وتشمل خطة تحديث المدينة قطاعات النقل والطرق وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، بحسب يانوس لاتسر وزير التشييد المجري في مؤتمر صحفي بمدينة ديبريسين اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستأتي إلى جانب الدعم المباشر لشركات السيارات العاملة في المدينة مثل بي.إم.دبليو الألمانية وكونتمبروري أمبيركس تكنولوجي (سي.أيه.تي.إل).

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ديبريسين جذبت استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الثماني الماضية بقيمة 12.5 مليار يورو (13.6 مليار دولار)، منها استثمارات شركتي بي.إم.دبليو وسي.أيه.تي.إل، وغيرهما من شركات صناعة البطاريات والشركات الموردة لها.

وقال وزير التشييد المجري، إن الوظائف التي توفرها هذه الوظائف في المنطقة ستؤدي إلى زيادة عدد سكان المدينة بنسبة 25% إلى 250 ألف نسمة وهو ما يحتاج إلى استثمارات إضافية إلى جانب الملياري دولار التي تم إعلانها اليوم.

في الوقت نفسه، زادت مساحة المنطقة الصناعية في المدينة إلى 10 أمثالها خلال السنوات الثماني الماضية، إلى أكثر من 40 ألف هكتار (98.8 ألف فدان)، وأصبحت شريان حياة للمجر التي يبلغ عدد سكانها أقل من 10 ملايين نسمة.

وأصبحت المجر رابع أكبر منتج للبطاريات في العالم بعد الصين والولايات المتحدة وألمانيا.