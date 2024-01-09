صحيفة عبرية: طوفان الأقصى شهادة وفاة الحزب الحاكم والقادة السياسيين لإسرائيل

قالت صحيفة عبرية، إن هناك تشابه بين سيناريو حرب 1973 ونهاية عهد القيادات السياسية والحزب الحاكم آنذاك، وبين سيناريو طوفان الأقصى وما يحدث الآن للقيادات السياسية بإسرائيل من رفض وتراجع لشعبيتهم.

وأوضحت جيروزاليم بوست، أن بداية الحربين تشابهت كثيرا، حيث وقع كلاهما في مطلع أكتوبر وخلال عطلات رسمية، كما أن كل منهما كشف غفلة المخابرات، وعدم جاهزية الجيش وانقسام القيادة، وسوء تقدير لقوة العرب.

واسترجعت الصحيفة ما حل بحزب العمل الإسرائيلي في عام 1973، حيث انخفض عدد المقاعد الخاصة بالحزب لصالح حزب الليكود، مؤكدة أن عام 1977 شهد نهاية سيادة حزب العمل داخل الكنيست وصعود حزب الليكود بدلا منه.

وأكدت الصحيفة، أن أعقاب حرب أكتوبر 1973 أوضحت تراجع ثقة المستوطنين في القيادات الإسرائيلية، والدليل هو صعود حزب الحركة الديمقراطية الوسطية المؤلف من مشاهير إسرائيليين ليس لأحد منهم تاريخ في الحكومات السابقة.

واستطردت الصحيفة أنه حتى على صعيد القيادة العليا، فقد كتبت الحرب نهاية رئيسة الوزراء جولدا مائير عقب موجة تظاهرات عارمة استقالت على إثرها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالرغم من عدم اندلاع تظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة عقب طوفان الأقصى بسبب التخوف من الحرب، إلا أن استطلاعات الرأي تبرهن على رفض المستوطنين لحكومتهم الحالية.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المؤكد أن المظاهرات الخاصة بحرب أكتوبر لن تقارن بقوة المظاهرات المرتقبة، ولكن الفارق أن نتنياهو وحكومته من قيادات "الكبينيت" ليسوا على استعداد للتنازل والاستقالة كما فعلت جولدا مائير استجابة لرغبة المستوطنين منذ 50 عاما.