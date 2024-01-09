أكثر من 320 ألف شخص تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا عام 2023

تقدم عدد كبير من الأشخاص بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2016، وفقا للإحصاءات السنوية التي نشرها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يوم الاثنين.

وتقدم نحو 329 ألف شخص بطلبات لجوء في ألمانيا للمرة الأولى بين بداية يناير ونهاية ديسمبر، وهو ما يزيد بنحو 50% عن العام السابق.

وجاء معظم طالبي اللجوء العام الماضي من سوريا وتركيا وأفغانستان.

ولم يكن على ما يقرب من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا الذين لجأوا إلى ألمانيا منذ فبراير 2022 التقدم بطلبات للحصول على اللجوء، لكنهم حصلوا على حماية مؤقتة فورية على أساس توجيه من الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2016، بلغ عدد طلبات اللجوء ذروته عند 722 ألفا و370 طلبا أوليا.

وفي عام 2022، تقدم ما مجموعه 217 ألفا و774 شخصا بطلب لجوء في ألمانيا لأول مرة ، وهو ما يزيد بنسبة 47% تقريبا عن العام السابق.