محكمة هندية تراجع قرار الحكومة حظر استخدام عصير القصب في إنتاج الوقود

وافقت محكمة هندية، على نظر دعوى ضد قرار الحكومة فرض حظر على استخدام عصير قصب السكر في إنتاج وقود الإيثانول.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن محكمة بومباي العليا طالبت الحكومة بالرد على الشكوى التي قدمها مصنع للسكر في ماهاراشترا ضد قرار الحكومة منع إنتاج الإيثانول من قصب السكر.

وقالت المحكمة إنه على الحكومة تبني سياسة انتقالية مرنة، مشيرة إلى أن مثل هذا الخطوة "الجذرية" يمكن أن تؤدي إلى توقف بعض المصانع عن العمل.

في الوقت نفسه سيتم إعفاء المصنع الذي قدم الشكوى من الالتزام بالإخطار الحكومي في الوقت الراهن.

في الوقت ذاته، سيلتزم المصنع بعمل سجل يومي لكميات المواد الخام المستخدمة في إنتاج الإيثانول.

ومن المتوقع استئناف نظر القضية يوم 30 يناير الحالي.

يذكر أن الحكومة الهندية أبلغت مصانع السكر ومصانع التقطير المحلية في الشهر الماضي بالتوقف عن استخدام عصير القصب وشرابه لإنتاج الإيثانول في عام التوريد 2023 - 2024، للسماح للبلاد بتعزيز احتياطيات البلاد من السكر.