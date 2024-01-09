افتتاح «دكان الفرحة» لتوفير 30 ألف قطعة ملابس جاهزة للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الإثنين، معرض «دكان الفرحة» ضمن أكبر حملة كساء ينظمها صندوق تحيا مصر، حيث يوفر المعرض الذي جرى افتتاحه بإحدى قاعات المناسبات بحي شرق مدينة سوهاج 30 ألف قطعة ملابس بالمجان للأسر الأولى بالرعاية.

وأشاد محافظ سوهاج، خلال الإفتتاح الذي جرى بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وعلي مبارك رئيس جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، وعادل إمام مسؤول مبادرة «دكان الفرحة»، بجهود صندوق تحيا مصر ودعمه الدائم والمستمر للمحافظة، مشيدًا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به والتي تناسب مختلف الأعمار بالأسرة.

والتقى المحافظ عددا من الأهالي المستفيدين، واستطلع آرائهم حول المعرض والملابس المتاحة، مؤكدًا لهم أن الدولة لا تألو جهدا في دعم ورعاية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أوضح عادل إمام مسؤول مبادرة «دكان الفرحة» بصندوق «تحيا مصر»،أن المعرض يضم 30 ألف قطعة ملابس، ويستهدف 3000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى استمرار المعرض لمدة 3 أيام بداية من اليوم الإثنين، وحتى بعد غد الأربعاء، منوهًا إلى تنظيم معرض آخر يومي الثلاثاء والأربعاء بمركز المراغة يضم أيضاً 30 ألف قطعة ملابس.

وأضاف إمام، بأن المعارض التي تنظمها المبادرة تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الإجتماعية التي ينظمها الصندوق، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلاً عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجاً بالجمهورية.