‏المرصد السوري: مقتل 14 عنصرا من قوات النظام بهجوم لداعش في ريف حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 14 عنصرًا من قوات النظام، وإصابة أكثر من 19 آخرين بجراح متفاوتة، في هجوم دموي نفذه عناصر تنظيم «داعش» على حافلة مبيت تقل العناصر في منطقة المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.



وأشار المرصد في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إلى نقل الجرحى إلى مستشفى تدمر لتلقي العلاج، وسط استنفار كبير من قبل قوات النظام.



وقال المرصد إن البادية السورية تشهد تصعيدًا لافتًا منذ مطلع العام الجاري، في هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي في مناطق متفرقة ضمن نفوذ قوات النظام.



حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 7 يناير، إلى مقتل عنصر من الفرقة الرابعة برصاص مسلحين من خلايا تنظيم داعش، كانوا يستقلون دراجة نارية، بالقرب من مدرسة الحسن بمدينة الميادين شرقي دير الزور.



ولفت المرصد السوري في ذات اليوم إلى مهاجمة مجموعات من التنظيم نقاط لقوات النظام في منطقة الكوم شمال مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، واشتبكت مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.



كما هاجم أفراد من خلايا التنظيم مجموعة رعاة أغنام في منطقة البديع جنوب مدينة تدمر، مما أسفر عن مقتل أحد الرعاة واختطاف آخر ونفوق ما يقارب 100 رأس من الأغنام.