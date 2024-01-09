جواتيمالا تنضم إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وأمريكا الوسطى

انضمت جواتيمالا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ومجموعة من خمس دول في أمريكا الوسطى، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء.



ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، وقّع نائب الوزير لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، روه كيون كي، مع ممثلي دول أمريكا الوسطى الست، ومن بينهم وزير خارجية جواتيمالا، ماريو بوكارو، اتفاقا بشأن إدراج جواتيمالا في منطقة التجارة الحرة.



وكانت جواتيمالا في البداية من بين شركاء الحوار في اتفاقية التجارة الحرة في عامي 2015 و2016، لكنها انسحبت خلال المفاوضات وسط خلافات حول التعريفات الجمركية والقواعد المتعلقة ببلد المنشأ.



ونفذت كوريا الجنوبية وخمس دول في أمريكا الوسطى، هي: كوستاريكا والسلفادور وبنما وهندوراس ونيكاراجوا، اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بها بالكامل منذ مارس من عام 2021.



وفي سبتمبر من العام الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لضم جواتيمالا إلى الاتفاقية بعد عامين من المفاوضات.



وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية إن الجهود الكورية تمكنت بشكل فعال من إكمال اتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا الوسطى.