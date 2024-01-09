21 مصابا في انفجار فندق تاريخي بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس، إصابة 21 شخصا بينهم 3 حالات حرجة إثر انفجار في فندق تاريخي بمدينة فورت وورث بولاية تكساس.



وأدى الانفجار إلى سقوط الأبواب وأجزاء كبيرة من الجدران على الشارع أمام الفندق الذي يتكون من 20 طابقًا.



وأفاد كريج تروجاسيك، المتحدث الرسمي باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث، بالعثور على عدة أشخاص محاصرين في الطابق السفلي من قبل فرق الإنقاذ، وفقا لشبكة "يورونيوز" الإخبارية.



وأوضح تروجاسيك أن أكثر من 20 غرفة كانت مشغولة في فندق ساندمان سيجنتشر عند وقوع الانفجار. وأكدت السلطات أنها تعتقد أن تسرب الغاز هو السبب وراء هذا الانفجار، مشيرين إلى أن الفندق كان يخضع لأعمال البناء.



ويقع فندق ساندمان سيجنتشر في منطقة حيوية في وسط المدينة على بعد حوالي مبنى واحد من مركز فورت وورث للمؤتمرات.



وتم توثيق لقطات لرجال الإطفاء وهم يتجاوزون الأنقاض التي تكونت من الجبس والزجاج المحطم والمعدن المتناثر فى الشارع خارج الفندق. وتم تنبيه الجمهور من قِبل السلطات بضرورة تجنب المنطقة.